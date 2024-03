Parceria de Elisa Zarzur com Kardashians coloca o Brasil no foco da família mais tradicional do show business

A mais nova Kardashian apaixonada por Elisa Zarzur é Kylie Jenner, a caçula da família e proprietária da Kylie Jenner Cosmetics e da Khy, marca de roupas. Em ascensão, Kylie Jenner é a atual namorada do ator Timothée Chalamet e recentemente viralizou ao questionar: “todos nós precisamos ter uma conversa mais ampla sobre os padrões de beleza que estamos estabelecendo”, disse Kylie em um trecho das imagens divulgadas pelo canal de streaming que transmite a série The Kardashians.

Eliza e Kris Jenner (Foto: Divulgação)

O reality show está em sua quinta temporada e é uma continuação do programa Keeping Up With the Kardashians que foi concluído em junho de 2021 após 20 temporadas no E! Em outubro de 2023, Elisa Zarzur também participou do programa, vestindo um look Kim Kardashian em colab com Dolce & Gabbana durante a Milão Fashion Week. “Olha, ela está vestindo Dolce & Gabbana. Olha.. ela está com a minha roupa! Veja quantos paparazzi estão com ela. É tão legal, nunca vi ninguém com a minha roupa”, comentou Kim Kardashian.

Em janeiro deste ano, em Paris, Elisa Zarzur foi flagrada com a empresária Kris Jenner, a matriarca da família, em jantar no restaurante do hotel Costes.