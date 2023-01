Para tirar o brilho de anunciante no BBB, Fiat dá Toro de presente para internauta no Twitter

Usuário achou estranho a prova do BBB não valer uma Fiat Toro

Minha gente, a cada dia que passa eu vejo que a vida é mais e mais do ditado: Quem não arrisca, não petisca! Um usuário do Twitter saiu com uma Fiat Toro 0Km após achar estranho que a prova do BBB 23 não valia um carro do modelo mais famoso da marca.

“Que estranho não ser uma prova valendo um Fiat Toro”, escreveu o perfil, nomeado de ‘Sonso’.

Não demorou muito para a Fita responder: “Vamos te dar uma Fiat Toro zerinho de presente. Não tem prova hoje, mas vai ter carro sim. Quer jeito melhor de matar essa saudade?”, escreveu.

O usuário respondeu o tweet indignado com a situação e a marca conformou. “Acabamos de te chamar na DM, você vai ganhar uma Fiat Toro novinha!”, disse.