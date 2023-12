Para salvar Santos do rebaixamento, Dihh Lopes oferece dinheiro aos jogadores do América-MG

A atitude do humorista também inspirou torcedores do Vasco a fazerem uma vaquinha, com o mesmo intuito.

Gente, a que ponto o amor por um time pode chegar, não é mesmo? Com o seu time do coração na luta contra o rebaixamento para a série B do Campeonato Brasileiro, o humorista Dihh Lopes não encontrou outra saída para ajudar o Santos nesta difícil batalha.

Através das suas redes sociais, Dihh publicou um vídeo, oferecendo R$ 20 mil ao jogador do América -MG que marcar o gol da vitória no jogo deste domingo (03), contra o Bahia.

“Como o Santos não faz a própria parte, vou oferecer 20 mil reais para o jogador do América-MG que fizer o gol da vitória contra o Bahia. Marquem aqui os jogadores do América”, afirmou o humorista.

Dihh Lopes, comediante, torcedor do Santos, prometeu um pix de R$20 mil para o jogador do América-MG que marcar o gol da vitória diante do Bahia, domingo (03), na Arena Independência. 📽️: Instagram / Dihh Lopes pic.twitter.com/mrKc9fKUis — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 30, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem não está entendendo nada, o time paulista está na 15ª posição, com 43 pontos, na tabela do campeonato, estando apenas com dois pontos de diferença do time baiano, que está na Zona de Rebaixamento, na 17ª posição.

Inspirados pela iniciativa do humorista, os torcedores do Gigante da Colina, que também encontra-se na mesma situação do Santos, se juntaram para fazer uma vaquinha, no intuito de premiar os jogadores do time mineiro, pela vitória contra o Bahia.