”Você vai se estrepar de novo com esse estrupício”, dispara Maria Christina Caldeira, dizendo que Michelle foi amante de Valdemar Costa Neto

Ex-esposa de Valdemar contou que ele acobertava evasão fiscal dos Bolsonaro

Se tem uma coisa que rendeu pano pra manga foi a live de Maria Christina Mendes Caldeira, ex-esposa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No meu grupo de fofoqueiras já passamos tudo a limpo e a história já está muito bem explicada. Maria aponta que Michelle Bolsonaro era o affair de Valdemar e ainda aponta diversas evasões fiscais que o presidente do PL acoberta para a família do presidente.

“Você vai se estrepar de novo com esse estrupício [Bolsonaro] que você chamava de baixo clero, que você chamava de burro com a mulher dele que foi sua peguete”, disparou Maria que ainda disse que Valdemar desdenhou do presidente.

A ex-esposa de Costa Neto ainda diz que tudo foi motivado por ele contestar a democracia, desacreditando do resultado das urnas nas eleições do Brasil. Sinto cheiro de fofoca no ar, porque Maria estava disposta a jogar tudo no ventilador.

Não é de hoje que ela vem dando trabalho para Valdemar Costa Neto, porque ela já é conhecida desde a CPI do mensalão, em que ela afirmou que esteve presente em transações monetárias que citavam Valdemar. “Uma mala daquelas que os senhores ganham, cheia de dinheiro”, disse ela em 2005.

Vale ressaltar que o depoimento de Maria Christina Mendes Caldeira foi responsável pela prisão do ex-marido no escândalo do Mensalão.