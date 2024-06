Para manter uma vida de luxo e ostentação, Naldo acumula dívida milionária  

Amores, ultimamente o Naldo Benny costuma ser mais lembrado pelas histórias mirabolantes que tem contado sobre sua suposta influência entre famosos nacionais ou internacionais, não é? Mas conversando com uma amiga num café da Barra da Tijuca, ela me mostrou um babado quentíssimo sobre o artista.

Parece que toda essa vida de luxo e ostentação que o funkeiro vive ao lado de sua esposa, oculta uma série de dívidas em seu nome. De acordo com a reportagem do EXTRA desta quinta-feira (27), Naldo tem dívidas que chegam ao valor de R$ 235.511,00. Sua maior dívida de Naldo, são de duas ações judiciais em seu nome, que constam como débito de R$ 164.899, desde 2019. E também existe pendencia na Justiça do Trabalho, no valor de R$ 59.366 e ainda mais duas pendências de R$ 7.329 e R$ 3.917.

Pelas suas redes sociais, podemos ver que Naldo Benny é chegado numa vida de luxo. Recentemente, ele exibiu sua Lamborghini Huracán, um carro de alto luxo custa pelo menos R$ 4,5 milhões.

O cantor mora na zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, aonde é visto frequentemente em um dos seus super carrões, como sua Porsche Boxster amarela, avaliada em R$ 360 mil ou em sua Toyota Hilux, com bancos personalizados.