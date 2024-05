Para emplacar no reality A Fazenda, Erik Ricarte topa tudo inclusive beijar mulher

Na última terça-feira, uma das personalidades bolsonaristas mais comentadas do Nordeste, Erik Ricarte, onde já participou de A Grande Conquista e tentou em entrar em A Fazenda 15 anteriormente, mas não rolou. E como a Fazenda está na fase de apuração, a regra do Carelli é expor cada vez mais as pessoas. É obvio que o Erick pegou aquilo que as pessoas costumam falar mais dele.

Segundo uma publicação do perfil do instagram Alfinetei Teen, o influenciador foi flagrado por um seguidor beijando Dayse Castro, que foi Miss Manaus no ano passado. Ao ser questionado pelo fã se ele prefere homens ou mulheres. Ele respondeu sem rodeio: ‘todes, mas acho que tô preferindo elas. Elas dizem que dou trabalho na cama’. Erick, nós já sabemos, tá bom?. Não precisa provar mais nada que você é bissexual. Claro que isso é válido apenas para entrar em reality show. Tudo pela fama, né amor? Beijooos. Lov U!