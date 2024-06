Para amenizar o calor, homem dorme dentro de um Rio, na Índia 

Genteeee, estou passada! Recentemente, um homem encontrou uma forma bem inusitada de amenizar o calor enquanto dorme. O morador da Índia, resolveu ir dormir no meio do Rio Ganges, para ver se assim, quem sabe, não passava um pouco do calor. Nestes últimos dias, a temperatura da região ultrapassou os 40°.

O nome do homem não foi revelado. Diante da mídia local, a foto teria sido tirada por pedestres que passavam pelo lugar, no momento em que o homem estava tirando uma sonequinha em meio às águas refrescantes em Varanasi, Uttar Pradesh, uma cidade histórica.

O calor absurdo na Índia tem deixado a população, as autoridades e os médicos bem atentos. No último dia 31 de maio, morreram cerca de 33 pessoas com suspeita de insolação nos estados de Bihar, Odisha e Uttar Pradesh.

A maior parte das pessoas falecidas eram seguranças e funcionários que trabalharam nas eleições do país entre o final daquele mês e o início de junho. Todas as vítimas foram mandadas para a faculdade de medicina para receberem atendimento médico.

“Eles tinham febre alta quando chegaram. Pode ter sido devido à insolação. No momento, estamos tratando pelo menos 23 pessoas do serviço eleitoral”, contou o diretor da instituição, Kamal.

A temperatura mais alta do país, na capital de Nova Délhi, foi de 52,9°. a. O departamento irá fazer uma nova verificação para ver o que há de errado com a temperatura.