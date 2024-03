Para abafar seu envolvimento com Bolsonaro, Jojo Todynho ressuscita fofoca de Anitta

Eu adoro a Jordana, tá? Quero deixar claro que gosto dela desde da época do “Que tiro foi esse?”. Mas vem cá, amiga, senta aqui, você lá precisa disso agora?

Tudo bem que você ama Michele Bolsonaro, você adora o Bozo. Mas não precisava, amiga, não precisava ressuscitar a história da Anitta. Menina, já faz tanto tempo isso.

De lá para cá, tu já foi vencedora de reality show, já virou global né? Já fez merchan pra banco, já se casou, já separou, já separou de novo, já denunciou o marido na Câmara dos Vereadores. Minha amiga Jojo não precisa disso, uma coisa que você não precisa é de holofotes, porque você faz questão de ter holofotes diariamente né, amiga? A gente até entende você fazer campanha para o marido da sua personal. Afinal, Jordana, gratidão é tudo nessa vida, eu admiro. Mas ressuscitar uma história pra lá de morta, não precisava mesmo.

Segundo as informações foram publicadas pelo portal Em Offf nesta última quinta-feira (29), Jojo teria recebido uma ligação de Bolsonaro com um convite para concorrer nas próximas eleições municipais, que ocorrem em outubro deste ano. A cantora parece que teria se emocionado e agradecido a proposta do ex-presidente do Brasil.

Mas ela acabou rejeitando o convite porque estaria interessada em se candidatar como deputada estadual em 2026. Além disso, a cantora já teria escolhido outro candidato para apoiar e a equipe dela se pronunciou dizendo que ela não tem interesse em seguir carreira na política.

Neste domingo (3), Jojo Todynho esclareceu o fim de sua amizade com Anitta, ocorrido em 2020 e que fez questão de esclarecer que foi acusada injustamente de vazar uma fofoca sobre a ex-amiga num vídeo publicado em seu canal do youtube. Mas os internautas estão acusando a campeã de A Fazenda 12 de voltar com o assunto quase quatro anos depois como cortina de fumaça.