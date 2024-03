“Papai, amo muito ficar com você”, Filho de Alexandre Correa e Ana Hickmann liga por pai enquanto ele está em um podcast

Minha gente, estava aqui olhando as mensagens do meu Whatsapp quando recebo de uma amiga minha, um vídeo de uma entrevista do ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa no podcast Caixa de Pandora, apresentado por Giovana Peres.

O foco da entrevista era que o empresário iria contar detalhes do divórcio com sua ex-mulher em primeira mão, mas de repente, o empresário recebe uma ligação e pede permissão para atender, porque quem estava ligando era seu filho, Alezinho.

No vídeo, podemos ver que o menino deixa claro o quanto ama seu pai e que está contando os dias para vê-lo novamente e Correa também fala o ama muito e está com saudades.