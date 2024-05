Papa Francisco doa 100 mil euros para vítimas de desastre no Rio Grande do Sul

Amores, vocês sabem que eu não sigo uma única religião, porém, eu tenho que ressaltar o amor e admiração que eu tenho por esse homem. Diante da tragédia que está acontecendo no sul do nosso país, que já deixou mais de 100 mortos,o líder mundial da Igreja Católica, Papa Francisco, mostrou mais uma vez ser um homem de muita empatia e compaixão, ao doar 100 mil euros para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul.

De acordo com o arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spaengler, o valor equivale a cerca de R$ 556 mil, que veio diretamente da Esmolaria Apostólica, departamento do Vaticano que faz caridade em nome do Pontífice será utilizado para “ajudar no que for possível”.

Vale ressaltar que na missa do último domingo (5), o Papa Francisco já havia se manifestado em solidariedade aos afetados pela tragédia.

“Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, declarou o líder da Igreja Católica.