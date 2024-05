Paolla Oliveira revela como foi gravar cenas de romance com Nanda Costa em ‘Justiça’

O enlace das personagens de Paolla Oliveira e Nanda Costa em ‘Justiça’ deu o que falar desde a primeira temporada. A atriz falou com a Caras e contou um pouco dos bastidores das cenas quentes que gravou ao dar vida à Jordana ao lado do seu par romântico.

“Jordana é uma empresária de sucesso do ramo da música, uma mulher com muitos ressentimentos e faltas na vida. Ela tem uma personalidade complexa, com muita segurança no trabalho, mas com um lado pessoal frágil e dependente. Sem dúvida, a sua principal característica é o egocentrismo, que faz ela agir sempre em benefício próprio, sem se importar com qualquer tipo de consequência que isso possa trazer”, diz.

“Encontros como o que tive com a Nanda fazem o trabalho ser sobre o trajeto, além do resultado. Os dias de gravação foram de generosidade, troca e identificação. Nanda, assim como eu, desejou muito estar nesse projeto e é muito apaixonada e intensa no que faz. Só tenho a agradecer”, comemora.

Animada para a estreia, Paolla Oliveira diz que a série vai provocar o público com diferentes e atuais temas. “Essas histórias podem levar a uma reflexão do que consideramos justo, de acordo com nossos parâmetros. Problematizar a justiça de acordo com as atitudes, ações e a reações das várias circunstâncias que a vida apresenta para os personagens vai causar identificação e questionamentos no público”, conclui.