Paolla Oliveira perde celular dentro de carro de app: “Maior frustração”

Atriz contou que passou por um perrengue pra lá de frustrante com um carro de aplicativo

Xiii gente, Paolla Oliveira colocou a boca no trombone e deu sua opinião sincera sobre o suporte de aplicativos de transporte. A atriz contou que perdeu seu celular dentro de um carro e que o suporte não a ajudou como deveria, impossibilitando ela de tentar se comunicar com o motorista do carro.

“Esse final de semana aconteceu uma situação bem chata comigo que se transformou numa frustração maior ainda”, iniciou ela, que afirmou que esqueceu o aparelho quando chegava em casa na madrugada de sexta para sábado.

Ela ainda disse que foi impedida de tentar pedir ajuda novamente na plataforma. “Depois de usar o caminho que eles dão para objetos perdidos, com apenas duas tentativas de contato, onde o motorista não atendeu, fui impedida de tentar novamente”, lamentou.

“É frustrante não saber a quem recorrer. Não é só o valor material. É nossa segurança digital e privacidade ameaçadas. Não deveríamos ser tratados dessa forma pelo serviço. E ainda não ter nenhuma solidariedade humana, apenas um computador agradecendo o contato e só”, completou.