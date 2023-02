Paolla Oliveira não segura rojão do carnaval

Uma das melhores atrizes do país está enfrentando uma pressão nos últimos meses

O excesso de peso, os problema na clínica que leva o seu nome, falta de paciência e agora problemas com sua fantasia, são alguns problemas enfrentados por Paolla. 10 dias atrás uma das maiores atrizes do país foi vista tratando mal um certo jornalista, chamando ele de merd* e tudo mais, em plena noite na Sapucaí.

A entrevista foi feita com aquele sorrisinho amarelo, xingando todos e todas, até a santa assessora que merece um prêmio. Não é de hoje que ela vem sendo cobrada pelo seu peso.

Devido a isso ela tem feito várias campanhas com pauta no julgamento do corpo feminino. Porém, pasmem, se é assim, por quê ela usou uma segunda pele no desfile? E por quê o interesse em levantar o bumbum? Poderia ser ironia desta colunista que vos fala, afinal, foi ela que mostrou um dos melhores bumbuns do Brasil, na série ‘Felizes para Sempre?’, da Globo.

Dias atrás, Paolla passou por um problema sério com a clínica que ela tem na Barra da Tijuca. A tal clínica tinha diversas irregularidades que pegaram a atriz de surpresa e mesmo tendo gingado na Sapucaí, o seu castelo de areia começou a desmoronar.

Calma Paolla, tudo tem seu tempo, só tenha paciência, tranquilidade e tente pelo menos ser real, não precisa ser sorridente o tempo todo, nem queremos isso de você. Na próxima vez não é só uma segunda pele que vai segurar o rojão.