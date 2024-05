Paolla Oliveira já sentiu raiva de colegas de trabalho

Paolla Oliveira deu as caras nas redes sociais e conversou com seus fãs respondendo a uma caixinha de perguntas. Um dos internautas perguntou se ela já teve raiva de algum colega de trabalho, e em papas na língua ela respondeu que sim. Aloca!

“Já ficou com raiva de alguém que trabalhava com você?”, questionou um internauta na caixinha de perguntas. “Já, bastante”, respondeu Paolla, com bom humor.

Conhecida por trabalhos na Globo e no cinema, a artista não especificou em qual projeto ocorreu o desafeto, mas respondeu a outras perguntas dos fãs. Ainda nos Stories, ela contou que já se disfarçou para não ser reconhecida nos lugares, já dormiu durante um serviço e já chegou em casa bêbada, fingindo estar sóbria. “Como fugir disso? Pior que a gente fica sóbria assim [num estalar de dedos]”, disse a atriz.