Paolla Oliveira fica nervosa e estilista se explica: “Ficou desesperada”

Michelly X explicou o perrengue que a atriz passou depois de um vídeo da atriz muito nervosa viralizar nas redes sociais

Depois que o pau comeu solto e o vídeo de Paolla Oliveira viralizou na web com ela acabando com sua estilista Michelly X, a musa veio até as redes sociais e explicou que ela só ficou nervosa porque ela precisava amarrar o costeiro. Michelly ainda diz que não tinha acesso a Paolla, mas um segurança se encarregou de buscá-la.

“Ontem a Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, muita gente perguntou ‘aconteceu alguma coisa? abriu a roupa?’. Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa”, disse ela.

A estilista ainda completou: “Então, ela entrou em desespero achando que eu não ia conseguir chegar, mas o segurança foi lá, me pegou, fechei a fivela e deu tudo certo”, finalizou.