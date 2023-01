Paolla Oliveira desabafa sobre rumores de gravidez: “Pode ser um gatilho para muitas mulheres”

Atriz usou as redes sociais para falar sobre a gravidez depois de participar de uma ensaio na quadra da Grande Rio

Olha ela, Paolla Oliveira usou as redes sociais para jogar a responsabilidade dos boatos de gravidez nos veículos de comunicação. A atriz disse que as notícias podem ser um gatilho muito grande para muitas mulheres e que é um papo muito sério.

“Meu Deus, como amam esse tema. E eu estava aqui me divertindo com todos os comentários, porque, na verdade, são muito carinhosos. Mas, no meio da diversão, eu estava aqui pensando que isso é, na verdade, um papo muito sério. Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres”, disse a atriz.

Paolla ainda disse que nem toda barriga saliente quer dizer que tem um bebê a bordo. “Com barriga ou sem barriga eu estava me achando linda […] O que eu quero para o meu Carnaval é ter disposição, ter animação. E fica um alerta aqui, falar do corpo do outro é uma coisa bem séria. Vamos tentar não fazer isso?”, finalizou.