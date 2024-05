Paola Carosella faz comida em cozinha solidária no Rio Grande do Sul

Paola Carosella esteve à frente da cozinha para os desabrigados na tragédia do Rio Grande do Sul. A chefe se juntou ao time de voluntários da Cozinha Voluntária da Azenha, na capital gaúcha.

Em seu Instagram, a chefe compartilhou em seu story: “Receita de solidariedade: 3.400 marmitas agora no almoço: deliciosas. Arroz, o mais soltinho que já vi, feijão preto e cozidinho de carne da resistência”, explicou a chef e personalidade da televisão. “Solidariedade é a resposta”, afirmou em outro post. “10 kg de arroz super soltinho, delicioso, aprendi com as cozinheiras do Cozinhas Solidárias”, assumiu ela.

Diversas outras pessoas estão ajudando de muitas outras formas o estado a tentar se reerguer e retomar as atividades comerciais e dos moradores.