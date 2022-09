Pantanal: Zé Leôncio assume o posto do Velho do Rio

O novo guardião aparecerá apenas para seus netos, a pequena Maria Marruá (Lia Luperi) e o “cramulhãozinho” (Theo Luperi).

Após José Leôncio (Marcos Palmeira) assumir o posto de Velho do Rio, que antes era interpretado por Osmar Prado, Filó (Dira Paes) ficará atormentada por não conseguir vê-lo. “Se ele é mesmo o meu Zé Leôncio, por que não aparece para mim?”

Tendo agora um novo guardião, que aparecerá apenas para seus netos, a pequena Maria Marruá (Lia Luperi) e o “cramulhãozinho” (Theo Luperi), o Velho do Rio que acompanhamos até o presente momento da trama, finalmente poderá se aposentar de seus trabalho e ir em rumo ao descanso eterno.

Um dia antes de ir para o plano espiritual, o rei do gado, realizará o maior sonho de sua amada, eles irão se casar. Juntamente com eles, os filhos do fazendeiro também trocaram alianças com suas respectivas amadas, Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos) e Irma (Camila Morgado).