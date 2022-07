Velho do Rio volta a fazenda de José Leôncio depois de anos

Jove vai ser um bom motivo para a entidade visitar a fazenda do filho

Por essa ninguém esperava, mas o Velho do Rio, Osmar Prado, vai voltar à fazenda do seu filho José Leôncio, Marcos Palmeira. Pantanal não deixa de nos surpreender, porque a entidade ainda fará um apelo na narrativa e exaltando as novas tecnologias usadas nas terras do pai por Jove.

Capítulos a frente Jove estará a frente dos negócios do pai, tomando a posição de herdeiro que Zé Leôncio sempre sonhou em ver o filho tomando. O filho ainda vai implantar atividades sustentáveis na fazenda do pai, transformando o cenário com inovação.

O Velho do Rio irá até a fazenda para conversar com Juma, Alanis Guillen, e o neto. A entidade ainda conta que é muito difícil voltar para as terras do filho, mas que com Jove o retorno fica mais fácil e agradável, dizendo que o pai do menino fez da comitiva um império.

A novela não deixa de dar um puxão de orelha no agro, mostrando que uma nova vertente pode surgir com inovação, afinal o meio ambiente precisa de restauração.