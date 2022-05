Hoje em Pantanal: Velho do Rio revela segredo para Jove

Filho de Madeleine vai dar com a língua nos dentes e contra a verdade para Tadeu

Para tudo! Jove, Jesuíta Barbosa, vai mostra mais uma vez que guardar segredo está longe de ser uma de suas principais qualidades, porque ele vai atacar de fofoqueiro mais um vez. O filho de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, vai dizer para Tadeu, José Loreto, que o Velho do Rio, Osmar Prado, é avô dos dois.

O menino ainda vai dar com a língua nos dentes revelando que o Velho é Joventino, quando Irandhir Santos deu vida ao personagem na primeira fase da trama. No episódio que vai ao ar hoje (13), Jove ficará sabendo do seu grau de parentesco com o Velho em uma conversa sobre sua história.

Jove conta para Tadeu que Velho do Rio é avô dos dois (Foto: Reprodução)

Será em uma das aulas entre os irmãos, Tadeu e Jove, que a verdade vem à tona. O filho de Madeleine, Karine Teles, comenta sobre o ser místico do Pantanal e Tadeu dirá que duvida de sua existência.

“O Trindade [Gabriel Sater] andou dizendo umas coisas…”, dirá o personagem de José Loreto, confirmando o fato de que a maior sucuri do pantanal é o pai dos meninos. “Que o Velho é o nosso avô?”, questionará Jove. “Ocê também acha?”, indaga o peão.

O filho de Madeleine dirá que tem certeza dos fatos e ainda dirá que o Velho se enfiou no meio do mato para viver escondido por todo esse período. Tadeu ficará chocado com a revelação bombástica de Jove.

