Pantanal: Velho do Rio consola Tadeu em sua primeira aparição ao neto

O rapaz escutará uma conversa entre seus pais onde descobrirá que o mesmo não é filho biológico de José Leôncio.

É aquele ditado né, quem é vivo sempre aparece. Na reta final da novela Pantanal, finalmente o Velho do Rio (Osmar Prado) aparecerá, pela primeira vez, para o seu neto Tadeu (José Loreto).

Essa aparição será no momento em que o peão mais estará precisando, pois, ele estará em meio a um surto e acabara de abandonar a fazenda, ao descobrir que não é filho biológico do Rei do Gado.

O velho, deixará de lado seu favoritismo por Jove (Jesuíta Barbosa) e irá consolar Tadeu, que terá ouvido, por trás das portas uma conversa entre José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), onde o pecuarista afirmará a amada que sempre soube de seu segredo, mas que preferiu acreditar na história que ela havia inventado.

Filó confirmará toda a história, o que fará com que o rapaz sinta que a fazenda não é mais o seu lugar, levando-o a tomar a decisão de sair de casa.

Logo a frente, o boiadeiro se encontrará com o velho, que cheio de ironia perguntará ao rapaz onde ele vai com tamanha pressa. Sem ter pra onde correr, o peão contará para o avô o que acabara de descobrir.

Tentando confortar o rapaz, o velho dirá que se ele não fosse seu neto, não seria capaz de tocar um berrante da maneira que ele toca e ainda afirmará que ele não poderia ter encontrado pai melhor do que José Leôncio. Emocionado com toda a situação, Tadeu voltará atrás em sua decisão e retornará para a fazenda de sua família.