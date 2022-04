Ativista, Alexia Dechamps comemora veganismo em Pantanal

“Estamos evoluindo mesmo”, escreveu a atriz em sua publicação no Instagram

Eu disse para vocês que Pantanal ia dar o que falar e até quem não assistia novela ia começar a assistir e não foi diferente. A ativista, Alexia Dechamps comemorou a inserção de um vegano no elenco da novela. O papel ficou por conta de Jove, Jesuíta Barbosa, filho de José Leôncio, Marcos Palmeira.

A ativista colocou o trecho da novela em que Jove chega até a fazenda do seu pai. Na cena o pecuarista faz um churrasco em comemoração a volta do filho e ele explica que não come carne.

A musa ainda deu parabéns ao diretor e escreveu: “Quem diria que eu ia escutar um texto desse numa novela . Estamos evoluindo mesmo. Palmas para o @brunoluperi que escreveu esta nova versão e teve a sensibilidade de colocar na boca do personagem do @jesuitabarbosa uma realidade cada vez maior!”, escreveu.

Para quem não se lembra, Alexia estrelou diversas campanhas famosas, principalmente para Calvin Klein, mas não para por aí. A atriz já atuou em Mandacaru, em que viveu a personagem Arlete, e no remake de Mulheres de Areia, que deu vida a Maria Helena.

Hoje, a atriz tem 53 anos e curte a vida a la Luisa Mell, com um Instagram com mais de 80 mil seguidores, onde posta os animais em situações de rua e seus trabalhos no teatro.