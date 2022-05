Hoje em Pantanal: Bruaca toma nojo de Tenório e faz greve de sexo

Mulher de tenório chega a dizer que vai se engraçar com o primeiro peão que aparecer na sua frente

Maria Bruaca, Isabel Teixeira, está tomada pelo ranço e vai acabar fazendo greve de sexo para Tenório, Murilo Benício. A personagem já está mais que revoltada com a notícia da segunda família do marido e não vai ter dó de fazer o bigodudo comer o pão que o diabo amassou com os pés e o rabo.

“Não vou é nunca mais lhe servir nessa vida”, promete a Bruaca dona de si. No capítulo que vai ao ar hoje (24), Tenório até acredita que a mulher tenha mudado seu posicionamento dentro de casa, por estar mais arrumada e de cabelos soltos, mas a realidade é outra. “Soltei os cabelos, mas não foi pra ocê. Eu? Querer ocê? Mas nem amarrada!”, dirá a ex-Bruaca.

Maria Bruaca faz greve de sexo (Foto: Reprodução)

Tenório ainda vai questionar se agora Maria vai renegar a sua presença na mesma cama com a esposa e ela investe que jamais vai servir o homem nessa vida. Tudo indica que Guta, Julia Davila, também terá que se esforçar, porque a mamata acabou depois que a matriarca acordou para a vida.

E não para por aí, porque Bruaca faz uma reflexão que vai deixar o marido com a pulga atrás da orelha. “Eu penso que, do lado de lá, ocê tem uma mulher e três filhos. Então eu vou ter uma fraqueza com o primeiro peão que aparecer na minha frente”, dispara a mulher bem direta.

Vale lembrar que a mulher já trocou beijinhos e gracinhas com Alcides, Juliano Cazarré. O pau vai torar e não vai demorar!