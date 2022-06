Em Pantanal: Tenório leva Marcelo para fazenda e surpreende família

Guta vai desistir de ir para São Paulo após a chegada do rapaz

Tá sentada? Se não estiver já se prepara, porque vem baque em Pantanal do jeito que a gente gosta, rajada de mec, como dizem os modernos do Leblon. Aloca! Tenório, Murilo Benício, vai levar seu filho bastardo, Marcelo, Lucas Leto, para dentro de sua casa na fazenda deixando um ar de surpresa na família.

Depois de muito insistir, Tenório vai ceder aos pedidos do rapaz de que ele seria uma boa mão de obra para a fazenda. Vale lembrar que Guta, Julia Dalavia, e Maria Bruaca, Isabel Teixeira, já sabem da existência do menino, mas não sabem que ele vai morar na mesma casa que elas. Tenório tem dessas surpresas, né?

Maria Bruaca ainda fará uma pressãozinha no marido para descobrir de onde vem aquele menino, com medo da resposta, Guta passa na frente do pai e revela o nome do garoto, suposto irmão, não negando estar chocada.

A mocinha ainda vai desistir de sua viagem a São Paulo já entendendo que está apaixonada pelo seu “irmão”. Capítulos a frente Tenório vai chegar a pegar o filho deitado na cama com a irmã e ficará possesso, mas quem colocou a palha perto do fogo foi ele mesmo.