Pantanal: Tenório fica extremamente abalado ao descobrir morte de Roberto

Solano contará uma versão distorcida dos fatos a respeito da morte do rapaz, de forma que não o incrimine.

E quem foi que disse que os vilões não tem coração? Após ser contratado por Tenório (Murilo Benício) para matar uma extensa lista de inimigos e ter crimes descobertos por Roberto (Cauê Campos), Solano (Rafa Sieg) deixa o filho caçula do patrão morrer afogado. Ao contar ao boiadeiro o que aconteceu, o pistoleiro esboçará um sorriso diabólico enquanto o patrão, em meio aos prantos, clamará pela volta do filho.

O vilão encontrará sua esposa, Zuleica (Aline Borges), fora de si após descobrir sobre a morte de seu filho. Sem entender nada, ele indaga o que está acontecendo e é respondido por Renato (Gabriel Santana), “O Roberto, pai… Ele morreu”. Nisso, Solano entrará no meio da conversa e contará ao patrão sua versão distorcida a respeito da morte do garoto.

Após escutar a versão contada pelo pistoleiro, Tenório sairá de casa desesperado, pegará um barco e sairá em busca do cadáver do herdeiro que acabara de morrer. Insistindo na mentira que contou ao vilão, rindo do sofrimento do homem, Solano afirmará que o rapaz foi devorado por uma sucuri gigante.