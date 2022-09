Pantanal: Renato descobre que Tenório era grileiro e desiste de ajudar na vingança contra os Leôncios

O garoto se assustará ao descobrir quantas mortes o pai carrega em suas costas.

Nos próximos capítulos de Pantanal, vamos ver que nem sempre filho de peixe peixinho é Renato (Gabriel Santana) que até então demonstrava ter herdado o mau caratismo do pai, se surpreenderá ao descobrir os podres de Tenório (Murilo Benício) e desistirá de ajudar o vilão em sua vingança contra a família Leôncio.

O garoto descobrirá o que o pai aprontou antes de se mudar para o Pantanal e mesmo tendo se oferecido para ajudar Solano (Rafa Sieg) no massacre contra a família de José Leôncio, Renato ficará surpreso ao descobrir que a maldade de seu pai não é de hoje e que o mesmo já mandou matar muita gente, em seu tempo de grileiro.

O herdeiro pulará fora do barco e aconcelhará que seu pai também desista dessa vingança, mas o homem não se sensibilizará com o pedido do filho e continuará com o plano de pé.