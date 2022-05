Pantanal é sucesso! Morte de Madeleine foi assistida por 77 milhões de brasileiros

Novela bateu recorde de audiência que há tempos não era visto pela Dona Globo

Minhas noveleiras de plantão só me dão orgulho no coração. Juntas conseguimos bater um recorde que nem a Dona Globo esperava com a exibição da morte de Madeleine, Karine Teles, em Pantanal.

Dá para acreditar que o acidente da mãe de Jove foi assistido por 77 milhões de espectadores? De acordo com o site ‘NaTelinha’ a classe das noveleiras é maior do que eu imaginava. Sem dúvida o remake da novela de 1990 é um dos maiores acertos da TV Globo neste ano de 2022.

Vale lembrar que a trama foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por seu neto, Bruno Luperi. Os dados da Kantar Ibope para o PNT, não deixam mentira que a trama está muito bem amarrada e escrita, porque a cena da morte de Madeleine bateu o maior recorde dentro de toda a trama.

O público foi à loucura e o Twitter encheu de bons comentários sobre a novela que está me deixando louca, ou melhor, nos deixando (risos).

JURO JURO JURO ESSA CENA DA MORTE DA MADELEINE A MAIS PODEROSA, POTENTE, ARREPIANTE, EMOCIONANTE, DELIRANTEMENTE FODA EM MUUUUUUITO TEMPO!!!!



MUITO TEMPO! Nem a reconciliação da Carminha com a Nina me pegou tanto como essa. ARTISTA DEMAIS, CARA! DÁ BRILHO NO OLHO DE VER SÉRIO — Kauan. (@eurekauan) May 22, 2022

#Pantanal Eu criticando a Madeleine a novela inteira//Eu assistindo a morte dela pic.twitter.com/JLdttyBSnG — Thiago (@thiagoooqz) May 22, 2022