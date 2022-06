Mudança em Pantanal altera destino de filho de Tenório

Roberto será afogado em passeio de barco com Solano

Para, respira, relaxa minha noveleira, tudo está sob controle, eu acho (risos). Pantanal nos coloca de cabelo em pé, isso é inegável e já podemos nos preparar para uma mudança na trama, acreditem! O autor, Bruno Luperi, decidiu mudar o final de Roberto, Cauê Campos, o personagem será assassinado por Solano, Rafael Sieg, um capanga contratado para matar Zé Lucas, Irandhir Santos.

Nos próximos capítulos da trama, vamos nos deparar com Tenório, Murilo Benício contratando o capanga para tirar a vida do primogênito de Zé Leôncio, Marcos Palmeira. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, o filho do vilão vai se encontrar com o autor do crime logo após o ocorrido, com a boca na botija ainda.

O farsante vai ficar nervoso com as perguntas e vai dizer que foi o patrão que pediu para que ele averiguasse a arma. Mais tarde, Solano e Roberto vão sair para dar um passeio de barco pelo bioma e nesse momento o fim do filho de Zuleica, Aline Borges, já está escrito.

Os dois encontram uma sucuri durante o passeio e Roberto reforça que o animal não come gente, após o funcionário da fazenda tentar espantar o bicho de perto deles. Na tentativa, o homem cai na água e a tentativa do filho do patrão para salvá-lo é em vão, porque o crápula aproveita para matar o filho de Tenório afogado.

Roberto ainda inventa uma mentira deslavada de que o rapaz foi devorado pela cobra do Pantanal, mas capítulos depois o corpo é achado sem sinais.