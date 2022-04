Perdida no Pantanal? Descubra quem é quem na segunda fase da novela

Antes e depois será bem amarrado para ninguém se perder no tempo da novela e dos personagens

Se Pantanal estava me deixando louca antes da passagem do tempo agora então é que as coisas vão virar de cabeça para baixo, mas eu não poderia deixar de contar tudinho para vocês. Depois de uma passagem no tempo de 20 anos, alguns personagens sofreram alteração, saiba quais e quem interpretarão.

Marcos Palmeira ficará com o papel de José Leôncio, que hoje ainda é interpretado por Renato Góes. Vale lembrar que ele terá uma história conturbada com Jove, Jesuíta Barbosa, seu filho que não foi criado junto a ele.

Karine Teles assume segunda fase de Madeleine (Foto: Reprodução)

Madeleine, mãe do moço, era vivida por Bruna Linzmeyer que troca o papel com Karine Teles. Nesse meio tempo ela surgirá casada com Gustavo, vivido por Gabriel Stauffer na primeira fase, trocando para Caco Ciocler na segunda.

Irma, a tia de Jove, era vivida por Malu Rodrigues e agora passará o posto para Camila Morgado, que revelará toda a verdade sobre o paradeiro do pai do sobrinho, que logo após decide visitar o pai no Pantanal.

Muito se engana quem dizer que José Leôncio não sofre com a falta do filho e a verdade sobre sua filiação, mas Filó, que era vivido por Letícia Salles, acalenta o coração do pecuarista, deixando o papel para Dira Paes. Seu filho, Tadeu, Gustavo Corasini, ficará nas mãos de ninguém menos, ninguém mais que José Loreto.

Entendido? Agora já dá para curtir a ‘Pantanal’ sem se preocupar com aquele “quem é quem”. Vida que segue nessa trama linda e apaixonante.