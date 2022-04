Pantanal: Muda tem reação surpreendente depois de morte de Maria Marruá

Lúcio tentará dar fim a vida de Juma, mas será impedido por Muda

Tá pensando que só a gente sofreu com a morte de Maria? Jamais, a própria Muda, Bella Campos, que encabeçou o plano de vingança contra a mãe de Juma, Alanis Guillen, vai ficar mexida ao ver Maria Marruá, Juliana Paes, morta no meio do Pantanal. Meu Deus, que novelão.

Muda impede Lúcio de matar Juma (Foto: Reprodução)

O sofrimento de Juma será o estopim para que Muda repense seu plano de vingança contra a família. A farsante ficará dividida por seu desejo de fazer justiça e o sofrimento da filha da mulher.

Lúcio, Erom Cordeiro, estará disposto a acabar com a vida de Juma, mas será impedido por Muda, que no momento é tomada por pena da jovem moça que sofre com a perda da mãe.