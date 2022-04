Que diabo é esse???? Violeiro faz pacto em Pantanal

Trindade chegará na região do pantanal salvando Velho do Rio da morte

Ao contrário do que muitos pensam o “diabo” pode ser mais bonito do que parece e vamos ver a prova disso em ‘Pantanal’. Trindade, Gabriel Sater, chegará na novela arrancando suspiros e vendendo a alma em troca de alguns favores.

O violeiro recém chegado na região pantaneira invocará a entidade assim que encontrar o Velho do Rio, Osmar Prado, à beira da morte depois de que Muda, Bella Campos, atira contra ele e nega socorro. Ao que tudo indica ela não queria matar o velho, mas ficou atordoada com o espírito de Maria Marruá que reaparece em forma de onça pintada.

Trindade se aproximará do Velho do Rio como se o conhecesse há séculos e lhe oferecerá seu cantil. O velho mais que depressa explica o que está acontecendo e pede para que ele tire a bala que está encravada dentro do seu corpo. “Só se fô na ponta da faca. E eu tenho um trato com o diabo”, responderá o peão.

Mal dará tempo do velho fazer o sinal da cruz, já sem forças, para que o violeiro entre em ação com a entidade ao seu lado.

O que não podemos deixar passar despercebido é a beleza desse “diabo”. Vai arrancar suspiros e testar a nossa fé do lado de cá, e já que ele não se incomoda com os comentários aqui vamos babar muito por ele. Aloca.