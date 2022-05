Velho do Rio impede que Zé Lucas abuse de Juma

Peão vai aproveitar a oportunidade para cercar a mulher onça

Dor de cabeça e nervos à flor da pele são alguns sintomas previstos para as noveleiras de plantão que vão estar ligadinhas comigo em Panatanal. José Lucas, Iranshir Santos, vai ficar louco por Juma, Alanis Guillen, e se aproveitará do término recente da mulher onça com Jove para dar o bote.

Ficará na conta do Velho do Rio, Osmar Prado, salvar a mocinha das garras do vilão, porque o caminhoneiro vai tentar ficar com Juma a força. A entidade do Pantanal pressentirá o perigo se aproximando e parte para a tapera da falecida Maria Marruá.

As cenas só vão ao ar no final de junho, pois ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, como o fato de que um dos casais mais queridos da internet, Juma e Jove, Jesuíta Barbosa, vão ter uma briga feia e passarão alguns dias separados.

Filho bastardo de Zé Leôncio tenta abusar de Juma (Foto: Reprodução)

Bastará esse ponto para o filho bastardo de Zé Leôncio, Marcos Palmeira, se aproveitar da mocinha, que sai da fazenda e volta a viver sozinha na tapera que era da mãe. A aproximação não vai ser de todo mal, pois Zé salva Juma de um acidente na mata em que ela desmaia em uma caçada e quase morre.

O peão vai levar Juma de volta para a tapera e a menina onça vai começar a se sentir mais à vontade na presença do cunhado. A entidade do Pantanal sente que há uma energia estranha circulando Juma e avisa a garota para tomar cuidado com o rapaz.

A menina onça começa a ver maldade no olhar de Zé Lucas e começa a entender que Velho do Rio possa estar certo de suas convicções. Certo dia o vilão chegará pronto para atacar Juma e se aproveitar da mocinha a qualquer custo, mas será impedido pela entidade poderosa das terras.

Socorro! O bicho vai pegar e já vejo que isso vai dar treta lá na frente entre o vilão e Jove. Será que vem aí?