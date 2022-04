Pantanal: Levi enfrenta Tibério após ato abusivo com Muda

Desfecho do personagem será trágico e terminará sendo morto por piranhas no rio

Pantanal não cansa de me deixar PER-PLE-XA! Levi, Leandro Lima, vai acabar se envolvendo com Muda, Bella Campos, e a história não vai ficar nada boa para seu lado. Após apresentar um comportamento abusivo com a moça, fazendo ameaças, ele será morto por piranhas, chegando a ter um embate com Tibério, Guito.

E não está muito longe de acontecer isso, porque a cena irá ao ar antes do capítulo cem. A gravação ocorreu em mais uma viagem do elenco ao Pantanal, o intuito principal foi a gravação do casamento de Juma, Alanis Guillen, e Jove, Jesuíta Barbosa, que eu estou louca para ver, além do desfecho de alguns personagens, de acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Levi será abusivo com Muda e sofrerá as consequências (Foto: Reprodução)

Se você pensa que acabou por aí, você se engana! Além de ter uma relação abusiva com Muda, o funcionário de José Leôncio, Marcos Palmeira, terá uma breve passagem com Maria Bruaca, Isabel Teixeira, com quem ele descobrirá seu fetiche por pés. Tô passada.

Não sabemos ainda se a novela vai seguir o roteiro original, mas se o desfecho dos personagens for o mesmo Juma atirará contra Levi para defender sua amiga Muda das garras do malvado. O rapaz sairá fugido pela região até que encontra Tibério, com quem terá um embate, que causará sua morte no rio por piranhas.

Não perco nem um capítulo sequer, porque agora que o bicho vai pegar em Pantanal, e só de saber que vem o casamento de Juma e Jove por aí, eu já fico em êxtase.