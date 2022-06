Assédio sexual em Pantanal: Marruá volta para se vingar de Zé Lucas

Mulher onça vai defender a filha das investidas sexuais do primogênito de Zé Leôncio

Eu acho que nunca falei com vocês com tanta emoção como falarei agora, então já aproveita para sentar para não desmaiar. Pantanal vai fazer a gente arrancar os cabelos de uma pinça, afinal Maria Marruá, Juliana Paes, voltará à trama em forma de onça para proteger a filha Juma, Alanis Guillen, das garras de José Lucas, Irandhir Santos.

O crápula tentará agarrar a filha de Marruá a força, mas acabará tendo que lidar com a fúria da onça pantaneira. E se você acha que o capítulo vai demorar para vir à tona, se enganou, dia 8 de julho teremos a cena de um abuso nojento de frente aos nossos olhos.

Enquanto Jove, Jesuíta Barbosa, ameaça os funcionários do pai que chegarem perto da tapera da amada com uma carranca e aquele jeitinho que a gente conhece, a onça mãe chega no pedaço sem medo de ferir quem se aproximar de sua filha.

A personagem de Juliana Paes vai mostrar que não veio para brincadeira e vai mostrar o poder de sua mordida cara a cara com o crápula filho primogênito de Zé Leôncio, Marcos Palmeira.

Vai ficar por conta do Velho do Rio salvar a pele do filho de Leôncio, porque Marruá não terá dó das mãos intencionais do vilão com sua filha , Juma.

A lição não vai ficar marcada para o ex-caminhoneiro que ainda volta até a tapera para tentar abusar de Juma, que se defende com a mãe à espreita para qualquer coisa que acontecesse ela estaria ali para salvar sua filha. Eu amooo! Fogo no parquinho!