Pantanal: Maria Marruá vai abrigar inimiga

Mãe de Juma pegará Muda com a boca na botija

Para tudo, Pantanal vai me deixar cada vez mais louca, porque esse show de atuação está digno de Oscar (risos). Maria Marruá, Julia Paes, vai dar abrigo para uma inimiga. Marruá vai colocar a mulher dentro da sua própria casa após esbarrar com ela perto de sua casa, muito boa de coração, né?

Vai acontecer uma passagem no tempo de 20 anos, trazendo novas mudanças para a novela. Uma delas é o aparecimento dessa inimiga na vida de Maria, trata-se da filha do homem que Gil, Enrique Diaz, já falecido matou. A “muda” será interpretada por Bella Campos e vai vingar a morte do pai.

Muda tem sede de vingança pela morte do pai (Foto: Reprodução)

A atriz descobrirá o paradeiro da família rival do Pantanal e vai até lá vingar a morte do pai com as próprias mãos, fingindo ser muda e ganhando acolhimento da mulher do falecido Gil, Marruá.

Depois de abrigar a “muda”, a mãe de Juma vai pegar a moção com a boca na botija, pegando na espingarda de Maria Marruá, dá pra acreditar? Logo, Maria vai colocar ela contra a parede e pedir explicações sobre o acontecido.

Essa eu não perco por nada! Não perderei nenhum dia de Pantanal, essa novela BA-BA-DO.