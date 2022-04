Pantanal: Maria Marruá sobe em canoa para ter bebê

Personagem abandonará filha na embarcação após dar à luz

Pantanal está para me tirar do sério essa semana, é cada bomba e cada revelação que eu não aguento. O show de encenação ficará ainda mais alto quando Maria Marruá, Juliana Paes, subir em uma canoa para dar à luz. Minha gente, para tudo.

Maria terá filha sozinha em canoa (Foto: Reprodução)

A filha de Gil, Enrique Diaz, e Maria, Juma, será abandonada pela própria mãe na embarcação, que dá vida a menina sozinha na canoa, mas logo ela se arrepende de deixar a menina sozinha ao ver uma sucuri se aproximar da filha, colocando em risco sua sobrevivência.

Maria não queria ter mais filhos depois de ter perdido todos que tentou, mas em uma das cenas de amor vividas pelo casal ela acaba engravidando e a menina dessa vez vinga. Na segunda fase da menina, já moça, Alanis Guillen dará vida a uma das personagens mais emblemáticas da novela, Juma, filha do casal.

Maria abandona filha em canoa, mas se arrepende (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que a menina será criada sem a presença do pai que foi morto a tiros por jagunços. Maria ainda vingará a sua morte e atirará no homem que tirou a vida do seu par romântico.

Não sei vocês, mas Pantanal me deixa sem palavras a cada capítulo, eu amo e não perco nadinha.