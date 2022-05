Meu Deus! Maria Bruaca vai tentar matar Tenório em Pantanal

Mãe de Guta vai agradecer a Deus por ter errado o tiro

Para TU-DO! Minhas noveleiras de plantão vão aproveitar os dias frios por pouco tempo, porque Pantanal vai pegar fogo e esquentar a TV Globo. Maria Bruaca, Isabel Teixeira, vai dar adeus a cegueira para as traições do marido e vai ficar maluca quando souber das traições de Tenório, Murilo Benício.

Depois de muito investir na relação, oferecendo colocar a melhor camisola do enxoval para aquecer a sua relação com Tenório, ela verá que a relação dos dois não tem salvação, mas não vai deixar ele passar livre das traições. Bruaca vai tentar matá-lo!

Tudo vai acontecer depois do grileiro saber que a mulher o traiu com Alcides, depois das investidas do peão. Como troco ele busca Zuleica, Aline Borges, e os filhos para viver na sede da fazenda.

Maria Bruaca e Alcides engatam em affair (Foto: Reprodução)

Antes que ele possa realizar o seu plano de humilhar a esposa, ela descobre e fica maluca com a tomada de decisão do marido. A personagem pegará uma arma e ameaçará Tenório de morte, chegando a atirar, mas erra o alvo.

Vale lembrar que a Bruaca vai cair nas garras de Alcides, Juliano Cazarré, após as investidas do peão. O troca vai ser dado na mesma moeda e os dois chegam a comentar sobre o fato que ocorreu na sede da fazenda com Bruaca quase matando seu marido.

“Se tivesse matado inda era pouco por tudo o que ele te fez”, disparará Alcides, mas Bruaca diz que foi Deus que a fez errar o tiro.