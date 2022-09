Pantanal: Maria Bruaca abre mão da fazenda onde Tenório vive

Motivada a recomeçar sua vida, a mulher pede que Alcides deixe sua vingança de lado.

Faltando menos de um mês para acabar a trama, a novela Pantanal está pegando fogo. Com intenção de pôr um fim em sua ex-mulher e em Alcides (Juliano Cazarré), Tenório (Murilo Benício) tentará fazer um acordo com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Recorrendo até a seu inimigo, José Leôncio (Marcos Palmeira), o vilão pede que o fazendeiro convença Bruaca a deixá-lo ficar com a fazenda na qual ele mora. Porém quem terá sucesso nessa missão será a filha do ex-casal, Guta (Julia Dalavia), utilizando a morte de Roberto (Cauê Campos) como argumento.

A moça ainda ressalta à mãe que ela e Marcelo (Lucas Leto) não terão para onde ir caso a fazenda entre na negociação de divisão de bens.

Em uma conversa com o seu amado, Alcides, Maria Bruaca começará a fazer planos para o futuro do casal. Sonhando em recomeçar a vida, ela pede que o peão esqueça a vingança contra o seu ex.

Logo mais, o rei do gado anunciará que o divorcio finalmente irá sair e que a personagem de Isabel Teixeira abrirá mão da fazenda onde Tenório vive.

Espantando a todos com a forma que o vilão passará a tratar a ex, tudo isso não passa de uma distração para que ninguém descubra seus planos futuros.