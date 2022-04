Pantanal: Juma ameaça Jove depois de salvá-lo

Filha de Maria Marruá chega a dar dois tiros para espantar Jove e Tibério de suas terras

O babado vai ficar cada vez mais forte em Pantanal e a vida de Jove, Jesuíta Barbosa, não vai ficar nada bem nessa semana na trama. O jovem vai sofrer de todos os lados, mesmo depois de quase morrer por causa de uma picada de cobra. Se depender de sua salvadora Juma, Alanis Guillen, o mocinho da novela poderá até morrer.

Depois de salvar a vida de Jove ao lado do Velho do Rio, Osmar Prado, Juma vai receber a visita do filho de José Leôncio, Marcos Palmeira, em sua tapera. A menina não vai ser nada receptiva e vai recebê-lo com uma espingarda.

Tudo acontecerá por causa da curiosidade do rapaz acerca da mãe de Juma, Maria Marruá, que era interpretada por Juliana Paes, antes do jagunço tirar sua vida. Em diálogo com Tibério, Guito, ele se mostra mais que curioso pelo paradeiro de Maria.

“De bâxo de sete parmo de terra. Matâro ela na covardia… E, o mardito que fez isso num ficô vivo pra contá vantagem”, revelará Tibério. O rapaz ainda investe: “O que ela fez com ele? Comeu?”.

Juma ameaça Jove com arma de fogo (Foto: Reprodução)

Os dois conversaram sobre a morte de Maria Marruá e o capataz dirá que agora a menina vive sozinha com Muda, Bella Campos, na tapera que ele foi curado do veneno da cobra. Os dois decidem ir até lá para saber mais sobre a história.

Eles são recebidos por Juma com uma espingarda. “Se dé um passo eu mato os dois…”, exclama Juma, que chega a dar dois tiros para espantar os dois curiosos sobre o paradeiro de sua mãe.

Para todo bom romance é bom ter uma boa briga entre o casal. Estou mais curiosa ainda para saber quando essa história vai se inverter e tudo virar amor, porque o coração da mocinha é duro feito pedra.