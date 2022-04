Decepção em Pantanal: Saiba como será o reencontro de Jove com o pai

José Leôncio receberá o filho com um grande churrasco, mas não sabe que o filho não come carne

Ansiosos? A segunda fase de Pantanal começa nessa terça (12) essa obra prima que está me deixando louca. Essa segunda fase trará Jove, Jesuíta Barbosa, já moço e, por incrível que pareça, distante da mãe, Madeleine, Karine Teles, ele vai ao encontro do pai na fazenda em que visitou quando era pequeno ainda.

José Leôncio, Marcos Palmeira, fará um churrasco para a chegada do filho, o futuro herdeiro de tudo que o “rei do gado” conquistou, mas o tiro sai pela culatra, porque o filho avisará que não come carne decepcionando o pai.

José Leôncio se decepciona com Jove, seu filho (Foto: Reprodução)

Ocorrerá um salto de 20 anos na novela e mostrará que Jove é muito mais ligado a tia Irma, Camila Morgado, do que da própria mãe. A trama mostrará que Jove é um jovem que curte a vida ao lado da tia, incluindo cenas de um salto de paraquedas enquanto sua mãe surta.

Madeleine resolve cortar o limite do cartão do filho, afirmando que ele nunca sabe quanto está gastando no mês. A mãe brigará com a tia e jogará em sua cara que Jove não é seu filho, ficando claro para o público que as duas têm uma rixa pelo amor do menino.

Inclusive, será a tia que vai contar que seu pai está vivinho da silva e dará detalhes sobre a relação de Madeleine com José Leôncio. Nayara, Victoria Rossetti, vai aconselhar o jovem a ir atrás de seu pai e depois de buscar em diversos sites ele descobre que o pai está mais do que vivo.

A chegada de Jove na fazenda será de centavos, não pelo pai que faz um grande churrasco para receber o menino, que infelizmente não come carne. O fato cairá como uma bomba para José, que é pecuarista.