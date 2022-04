Jeitinho de Jove em Pantanal chama atenção de internautas

Globo abandona apelido de ‘frozô’ que foi usado na primeira versão da novela

Não é de hoje que Pantanal dá o que falar na internet, mas eu jamais pensei que o povo fosse ficar como ficou com o jeitinho de ser de Jove, filho de José Leôncio. Como se não bastasse os amigos do pecuarista estranhando o jeito do jovem, agora eles ganharam a internet.

Desde sua chegada na fazenda do pai, José Leôncio tem estranhado a criação do menino, que não come carne por ser contra os maltratos aos animais. A internet não aguentou e mirou direto nos memes.

Zé Leôncio: que barulho é esse?



O Jove no quarto:#Pantanal pic.twitter.com/grWcC3bQ9O — alguém no mundo (@aburridaysolaa) April 19, 2022

Claro que eu me acabo de rir, mas é o jeitinho do moço, pensem que é a primeira vez que ele se vê fora do Rio, distante da mãe ou da tia que são tão próximas dele.

o jove com os bois do pantanal pic.twitter.com/QHvjdTByMJ — nano (@odlian) April 17, 2022

o Jove cuidando dos bois do Zé Leoncio #Pantanal pic.twitter.com/uOjKYTeRpy — Geo (@avliSLisboa) April 19, 2022

Vale lembrar que a Globo vetou o apelido de Jove na novela, na primeira exibição de Pantanal o jovem era chamado de “frozô”, por causa do seu jeito delicado. No remake o apelido foi cortado, mas os internautas não deixaram passar em branco a lembrança do personagem vivido por Marcos Winter na década de 90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jove ainda vai tentar provar que pertence ao Pantanal, mas vai levar uma picada de cobra e ficar entre a vida e a morte ao tentar “desbravar o Pantanal” sem a companhia de ninguém. A internet pode não saber e estar estranhando os trejeitos de Jove, mas ele vai terminar como par romântico de Juma.