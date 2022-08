Pantanal: José Lucas descobre aborto e deixa noiva no altar

E eles achando que o peão é bobo, minha gente ele é neto do Velho do Rio, o sangue deles são de espertos. Segundo o Notícias da Tv, nos próximos capítulos de Pantanal, antes de subir ao altar, já vestida de noiva, Érica chama o noivo para a sagristia e então conta para o amado que perdeu o filho.

Mesmo arrasado com a situação, José Lucas, irá entender o lado da moça e perdoará a atitude dela não ter contado. Quando parece que tudo está resolvido chega o pai dela. O político percebendo a impaciência dos convidados irá mandar que os dois agilizem a conversa e para depois chorarem a morte do filho.

A forma fria que o sogro fala sobre o assunto, mostra que todos da família já sabiam do aborto e apenas ele não ficou sabendo. Assim ele ficará furioso e abandonará a noiva na igreja e voltará para a fazendo do pai no Pantanal.