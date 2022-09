Pantanal: José Leôncio e Jove se emocionam em viagem que pode matá-los

Pai e filho irá decidir seguir viagem mesmo em meio a tempestade.

Em viagem de avião, com destino a São Paulo, José Leôncio (Marcos Palmeira) e Jove (Jesuita Barbosa) começarão uma discussão que poderá custar a vida de ambos.

Tudo começará com uma conversa de pai e filho, onde o rei do gado, cheio de orgulho, elogiará o filho por ter se tornado um peão de mão cheia e um ótimo empresário.

Fazendo com que o ricaço fique emocionado e caia no choro, o fotógrafo confessará que tudo o que ele se tornou foi pelo seu pai. “Eu fiz isso tudo pelo senhor (…)antes de te conhecer, eu não queria nada com a vida”.

Dizendo estar aliviado por saber que o filho estaria ali para substituí-lo após sua morte, o fazendeiro preocupará o piloto, que está levando o pai, justamente, para fazer alguns exames médicos. Para tranquilizar o rapaz, José mentirá sobre a expectativa de vida que o médico havia dado anteriormente para ele.

Mas esse clima de amor e emoção acabará assim que o avião entrar em uma tempestade terrível, que deixará pai e filho apavorados, pois ambos viram Madeleine (Karine Teles) morrer em circunstâncias parecidas.

Eles começaram a discutir sobre o que fazer, continuar pilotando em direção a São Paulo ou voltar para a fazenda. Por fim, eles chegarão em com consenso de continuar a viagem, satirizando que caso aconteça algo, eles morrerão juntos.