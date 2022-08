Pantanal: Irma começa a ter premonições vindas do diabo. TÁ AMARRADO!!!

Eita que o capeta agora vai possuir a pobre a Irma (Camila Morgado), cada cena de arrepiar. Segundo Notícias da Tv, após Trindade (Gabriel Sater) deixa a trama de ‘Pantanal’, além do bebê ele deixará seus dons de premonição com Irma. E deixará todos assustados com as visões dela.

Depois do desaparecimento de José Lucas (Irandhir Santos), após levar um tiro do capanga de Tenório (Murilo Benicio), a ruiva terá um pressentimento que ele está bem e está em um lugar que ela não conhece. Mariana (Selma Egrei), irá repreender a filha, e Irma não saberá explicar o que está acontecendo.

A tia de Jove (Jesuíta Barbosa), também terá outro episódio curioso, ela começará a ver a imagem do Velho do Rio no quadro, o que poucas pessoas conseguem.