Pantanal: Guta plantará a semente da discórdia na cabeça de Maria Bruaca

A garota insinuará que Alcides não gosta de verdade de sua mãe e que só está com ela por interesse.

E a pobre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) não tem um minuto de paz. Desta vez quem infernizará a ex-dona de casa é sua própria filha, Guta (Julia Dalavia).

Após Bruaca ter conseguido o divórcio do crápula, a herdeira plantará a discórdia na vida de sua mãe insinuando que Alcides (Juliano Cazarré) esteja com a mulher por puro interesse.

Prestes a dar à luz, Guta será visitada por sua mãe, que até então acredita na mudança genuína que seu ex-marido teve. Nesta visita, a moça plantará as desconfianças na cabeça de Bruaca, a respeito de seu amado, Alcides.

Deixando claro que não confia no ex-capataz de Tenório (Murilo Benício) e principalmente no amor que o homem diz sentir por sua mãe, ela insinuará que ele só está com a ex-chalaneira por interesse nas terras que a mesma ficou depois da partilha de bens do divórcio.

Zuleica (Aline Borges), que também estará no cômodo em que esta conversa acontecerá, sairá em defesa de sua enteada, dizendo a Maria que a mesma só está tentando proteger a mãe. Ela então perderá a paciência e dirá que não vai esperar o nascimento de seu neto para ir embora com Alcides para Sarandi.