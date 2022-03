Confira o novo elenco de ‘Pantanal’, novela que estreia dia 28

Remake vai ser a nova novela do horário nobre na Rede Globo

Quem diria que eu reviveria o fogo da paixão de Juma e Jove em pleno 2022? Ai, eu tô super ansiosa com o remake de ‘Pantanal’, novela que abalou as estruturas da Globo na década de 90. O novo elenco promete entregar um show de atuação e levar com eles nosso coração fraco de noveleira.







Elenco de peso da novela ‘Pantanal’ (Foto: Reprodução)

Tá achando que é brincadeira? A novela traz nomes como, Marcos Palmeira, Juliana Paes, Bruna Linzmeyer, Caco Ciocler, José Loreto, Camila Morgado, Leopoldo Pacheco, Juliano Cazarré, Murilo Benício, Dira Paes e muito mais. Nomes que carregam toda a dramaturgia da Globo nas costas.

Já adiantei de pegar os papéis principais. Alanis Guillen será a protagonista, Jumá, Jesuíta Barbosa como Joventino, Gabriel Sater como Trindade, o peão “místico”, Dira Paes como Filomena, Murilo Benício como Tenório Nogueira, Juliana Paes como Maria Marruá e muito mais. O que eu sei é que não vejo a hora de ver todos eles na telinha.







‘Pantanal’ a nova novela, estreia dia 28 (Foto: Reprodução)

Sobre a trama, sem muitas mudanças no roteiro original. O clássico de Benedito Ruy Barbosa foi reelaborado por um time de estreantes na TV, e como eu disse, prometendo arrancar suspiros com uma história que prende o telespectador.