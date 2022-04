Pantanal: Filó revela para José Leôncio que Tadeu é filho do fazendeiro

José vai atrás de Madeleine e seu filho no Rio, mas volta arrasado

Gente, que novela é essa, minha gente, e quando vou para minha casa no Lago de Brasília todo mundo só fala disso. Nos próximos capítulos de Pantanal vai ter tudo que a gente gosta, revelações e confusão.

O babado é que Filó, Letícia Salles, fará uma revelação bombástica para José Leôncio, Renato Góes. Depois que Madeleine, Bruna Linzmeyer, fugiu com o filho da fazenda a caminho do Rio, o rapaz irá atrás deles.

Filó revela que Tadeu não é filho de José Leôncio (Foto: Reprodução)

Quando José chega a cidade, ele consegue perceber que a vida do “filho” será melhor longe do Pantanal, ficando ao lado da mãe na trama. Logo, ele decide voltar a sua rotina longe do Rio de Janeiro, da amada e do filho.

José Leôncio fica arrasado e Filó ficará com muita dó de vê-lo naquele estado, por isso ela resolve revelar que o filho é do fazendeiro e não dele. Tadeu é fruto da noite de amor que Madeleine e ele tiveram no passado.

Babado eu não perco não e vou ficar ligadinha para ver o que José vai fazer com essa história. Ansiedade mata fofoqueira (risos).