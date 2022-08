Pantanal: Com previsão de fim para 07 de outubro, veja detalhes de como será o velório de José Leôncio

A pobre da Filó não terá nem um dia inteiro como esposa oficial de José Leôncio coitada. A cena mais comovente de Pantanal está prestes a ser gravada. A morte de José Leôncio será gravada na Ilha de Gigoia, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Na cena, o corpo de José Leôncio será levado em uma chalana com todos os seus piões e a sua família, fazendo uma muito triste e emocionante. Na trama o caso ocorrerá um dia após o casamento do empresário com Filó, no último capítulo da novela.