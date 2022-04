Pantanal: Antero faz revelação para Jove e sofre de mal súbito

Avô conta que família contou uma mentira para o neto que fica pensativo

Minha gente, para tudo, Pantanal está me deixando louca, todo lugar que vou encontro as fifis para fofocar sobre os novos capítulos da novela. Vocês acreditam que mais uma personagem vai morrer na trama? Isso mesmo, e uma revelação pode mudar o rumo da trama para Jove.

Antes de acontecer a morte de Antero, Leopoldo Pacheco, o avô de Jove, filho de Madeleine, Bruna Linzmeyer, e José Leôncio, Renato Góes, sentirá o impacto da verdade dos fatos que poderão mudar a história do personagem.

BA-BA-DO, porque a história se inicia quando o José Leôncio vai atrás do filho e de sua amada no Rio de Janeiro para trazê-los de volta para o Pantanal, mas lá ele percebe que no Rio, ao lado da mãe, o filho será mais bem tratado.

Antero morre e deixa mistério na cabeça de Jove (Foto: Reprodução)

Nós já sabemos que ele ficará abatido e que Filó contará a ele que o filho não é dele, mas sim do fazendeiro. Logo, acontecerá um corte no tempo e Jove aparecerá crescido, já moço, acreditando que seu pai estaria morto, uma vez que não foi criado ao lado do dele.

Em certo ponto, Jove aparecerá ao lado do avô, e Antero começará a fazer reflexões da vida, revelando que a família contou uma mentira ao jovem, infelizmente ele não dá mais detalhes para o neto.

Jove ficará todo pensativo pelo que foi dito pelo avô e até pensa em questioná-lo mais tarde, mas não terá tempo para pensar, porque Antero terá um mal súbito e morrerá.

Minha, gente, eu estou perplexa, essa novela vai me tirar suspiros e sentada no sofá estarei para assistir tudo como fã número 1.