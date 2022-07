É hit: Pantanal será exibida em toda América do Sul

De acordo com o ‘Notícias da TV’, a Globo fechou um acordo com a Paramount e a exibição ficará maior

Minhas noveleiras de plantão devem estar orgulhosas em ver Pantanal ganhando o espaço não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. De acordo com o ‘Notícias da TV’ a Globo fechou um acordo com a Paramount que vai levar a trama para todo território do Sul da América.

A estimativa é que o acordo tenha desembolsado US$10 milhões de dólares e o plano de exibição promete o mesmo impacto que gerou no Brasil. Sucesso que fala, né?

Já estou até vendo os gringos com crise de Marruá, mas nçao se esquenção que a produção é made in Brasil, bebês!